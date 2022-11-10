Исполком Казани утвердил проекта планировки территории II этапа дороги-дублера Горьковского шоссе

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Исполком Казани утвердил проекта планировки территории второго этапа трассы от ул.Несмелова до М-7 «Волга» через жилой комплекс «Серебряный бор» в Кировском районе города, известной как дорога-дублер Горьковского шоссе. Ее протяженность — 9514,9 м.

Второй этап проходит от жилого комплекса «Серебряный бор» до трассы М-7. Общее направление трассы — западное. Параметры плана приняты для магистральных улиц общегородского значения 2-го класса с расчетной скоростью движения 70 км/ч.

Дорога будет четырехполосной. Ширина проезжей части составит 18,7 — 22,5 метра. Проектом предусмотрена велодорожка шириной 1 метр и тротуар шириной 3-4,5 метра.

В документе также указано, что генеральным планом городского округа Казань в границах проектируемой дороги предусмотрены транспортные развязки в разных уровнях и мосты. Их размещение предусмотрят при проектировании поперечных автодорог в местах их примыкания.

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Для уменьшения природоохранного ущерба при размещении трассы рекомендуется благоустроить отведенную территорию, а также разработать в составе проекта застройки озеленения осваиваемой территории, адаптацию проектируемых видов древесно-кустарниковой и травяной растительности к местным природным климатическим условиям и воздействию антропогенных факторов. Строительство и эксплуатация дороги окажут незначительное влияние на окружающую среду, так как технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, строительных и противопожарных нормативов, говорится в документации.

Там же указано, что предлагаемые проектные решения обеспечат экологическую безопасность казанцев, улучшая социальные условия проживания. Кроме того, выполнение решений и рекомендаций при работах позволит практически полностью исключить влияние антропогенного фактора на окружающую среду.

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В октябре заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев сообщил, что в продолжение строительства дороги-дублера Горьковского шоссе разработана проектная документация от Храма всех религий до федеральной трассы М-7. Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу. На тот момент власти ждали подтверждения финансирования, чтобы начать работы на участке.



— По дублеру Горьковского шоссе: ранее, в предыдущем году, завершен участок в 1,5 км — от улицы Несмелова до Адмиралтейского пруда. На сегодняшний день в высокой степени готовности находится участок четырехполосной дороги от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий. Протяженность порядка 5 км, — сообщил Игорь Куляжев.



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Татьяна Демина