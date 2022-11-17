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В Татарстане сегодня небольшой снег и до -6 градусов

06:20, 17.11.2022
В Татарстане сегодня небольшой снег и до -6 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане сегодня, 17 ноября, облачная погода, местами небольшой снег, днем в отдельных районах слабая метель, сообщает Гидрометцентр по республике.

На территории региона ожидается юго-восточный умеренный ветер. Максимальная температура воздуха днем -1... -6 градусов. На дорогах местами гололедица.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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