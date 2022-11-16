В Татарстане объем выручки от оказания платных услуг министерств жителям достиг 9 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Объем выручки от оказания платных услуг министерствами Татарстана населению с начала года составляет 9,09 млрд рублей — план в 8,385 млрд перевыполнен более чем на 8%, следует из данных Минфина региона.



Больше всего выручки у республиканских Минздрава — 4,21 млрд рублей, Минобрнауки — 1,06 млрд, и Минкульта — 936,24 млн.

Далее следуют Минлесхоз — 658,85 млн рублей, Минцифры — 376,72 млн, Минстрой — 356,61 млн, Минмолодежи — 231,87 млн, Минтрудсоцзащиты — 156,74 млн, Минспорт — 86,35 млн, МЧС — 14,36 млн, Минпромторг — 13 млн, Минэкономики — 1,25 млн, Минсельхозпрод — 629,5 тысячи рублей.

В сентябре объем вырученных денег от оказания платных услуг населению достигал 7,1 млрд рублей. Самый существенный показатель был у Минздрава Татарстана — 3,2 млрд рублей.



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Маргарита Головатенко