В Татарстане объем выручки от оказания платных услуг министерств жителям превысил 7 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане объем вырученных денег от оказания платных услуг населению с начала 2022 года среди министерств и ведомств достиг 7,1 млрд рублей. Это 85% от плана в 8,3 млрд рублей, согласно данным Минфина региона.

Самый существенный показатель у Минздрава Татарстана — 3,2 млрд рублей. Тройку замкнули республиканские Минобрнауки (767,7 млн рублей) и Минкульт (766,9 млн рублей).

За ними следуют татарстанские Минлесхоз (513,7 млн рублей), Минстрой (272,9 млн), Минцифры (321,7 млн), Минмолодежи (216,9 млн), Минтрудсоцзащиты (124,4 млн), Минспорт (73,5 млн), МЧС (12 млн), Минпромторг (7,9 млн), Минэкономики (1,8 млн) и Минсельхозпрод (629,5 тысячи рублей).



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце августа Минфин Татарстана сообщал, что объем вырученных средств от оказания платных услуг населению среди министерств и ведомств республики с начала 2022 года составил 6,042 млрд рублей. План был выполнен на 72,1%.



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Маргарита Головатенко