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Ак Барс Банк расширил возможности бизнеса по расчетам в долларах США

16:00, 16.11.2022

Теперь клиенты Ак Барс Банка могут проводить расчеты с Казахстаном через новый корсчет в долларах США в банке ЦентрКредит.

Исходящие платежи возможны в пользу получателей, имеющих счета в банках Казахстана:

Банк ЦентрКредит, ForteBank, Bank RBI, Банк Фридом Финанс Казахстан, Нурбанк, Евразийский банк, Исламский Банк «Заман-Банк», Народный банк Казахстана («Халык банк»).

Сумма перевода не ограничена. Реквизиты — в прикрепленном файле.

Откройте валютный счет в банке по ссылке.

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Токен: Pb3XmBtzt5hMFvjWVhYLPnGdyTbiQ2v66SSnwpr

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