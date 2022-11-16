Ак Барс Банк расширил возможности бизнеса по расчетам в долларах США
Теперь клиенты Ак Барс Банка могут проводить расчеты с Казахстаном через новый корсчет в долларах США в банке ЦентрКредит.
Исходящие платежи возможны в пользу получателей, имеющих счета в банках Казахстана:
Банк ЦентрКредит, ForteBank, Bank RBI, Банк Фридом Финанс Казахстан, Нурбанк, Евразийский банк, Исламский Банк «Заман-Банк», Народный банк Казахстана («Халык банк»).
Сумма перевода не ограничена. Реквизиты — в прикрепленном файле.
Откройте валютный счет в банке по ссылке.
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