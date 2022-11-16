В Казани 61-летнюю местную жительницу признали виновной в убийстве сожителя

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 61-летней местной жительницы. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что 1 июля этого года женщина распивала алкоголь дома в компании сожителя на улице Фатыха Амирхана. В какой-то момент они поссорились, подсудимая схватила нож и несколько раз ударила потерпевшего в грудь. На следующий день от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Свою вину она признала полностью. Ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Фото: прокуратура Татарстана

Напомним, в октябре сообщалось, что 36-летнюю жительницу села Мамыково Нурлатского района Татарстана заподозрили в покушении на сожителя — было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).



Следствие считает, что все случилось 17 октября этого года. Подозреваемая с родственниками и 39-летним сожителем подрабатывала колкой дров. После работы они стали распивать спиртное. Между ними случился конфликт — женщина схватила нож и нанесла потерпевшему не менее двух ударов в спину. Ее сожителя доставили в больницу, там ему оказали помощь.



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Максим Кокунин