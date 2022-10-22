Жительницу Татарстана заподозрили в покушении на убийство сожителя

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

36-летнюю жительницу села Мамыково Нурлатского района Татарстана заподозрили в покушении на сожителя — возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что все случилось 17 октября этого года. Подозреваемая с родственниками и 39-летним сожителем подрабатывала колкой дров. После работы они стали распивать спиртное. Между ними случился конфликт — женщина схватила нож и нанесла потерпевшему не менее двух ударов в спину. Ее сожителя доставили в больницу, там ему оказали помощь.

Подозреваемая полностью признала причастность к преступлению. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В отношении 21-летнего жителя Татарстана возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Следствие считает, что подозреваемый и потерпевший также злоупотребляли спиртным.



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Маргарита Головатенко