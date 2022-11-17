На Портовой будут использовать бетон, способный к регенерации

Группа компаний «СМУ-88» завершила динамические испытания участка строительства своего ЖК в районе Портовой. Они проводились в течение месяца с помощью 36 пробных свай и подтвердили соответствие грунта проектной документации. Ранее указанная проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Испытания показали, что при предусмотренной несущей способности в 80 тонн сваи выдерживают нагрузку почти в два раза больше — в 130—140 тонн. Также на участке завершена разработка котлована первой очереди и вынос сетей, произведена разметка осей будущих четырех домов.



В настоящее время СМУ-88 приступило к следующему этапу — массовому погружению остальных 2 500 свай первой очереди и устройству монолитного фундамента. В этом проекте застройщик использует особенную гидрофобную добавку в бетон, которая увеличивает сопротивление воде, и в случае микротрещины она способна на «самолечение» фундамента. При попадании воды в образовавшуюся в бетоне микротрещину или пору добавка вступает в химическую реакцию и заполняет собой свободное пространство, не дав разрушить конструкцию монолита. Использование такой технологии не является обязательным, однако компания пошла на этот шаг, чтобы полностью исключить риски.



Напомним, первый жилой квартал, который строит СМУ-88 в рамках масштабной реновации территории района у речного порта, будет состоять из 20 жилых домов с административными и коммерческими помещениями. Это будет в основном среднеэтажная застройка в 9—11 этажей с 20-этажными доминантами в ключевых градостроительных точках. Архитектурно-пространственную концепцию ЖК разработало одно из ведущих российских архитектурных бюро — «Цимайло, Ляшенко и партнеры».



Церемония старта редевелопмента территории у речного порта состоялась в Казани 22 сентября с участием президента РТ Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина. Ранее на Восточном экономическом форуме СМУ-88 и Сбербанк заключили соглашение о партнерстве при строительстве первого ЖК в рамках реновации. Общая сумма инвестиций составит 18 млрд рублей.

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