Глава МВД России: Татарстан — среди лидеров по количеству вытрезвителей

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что Татарстан находится среди региональных лидеров по количеству вытрезвителей.

— Там в 11 районах республики действуют медвытрезвители, — цитирует его «Интерфакс».

Фото: kremlin.ru

Он заявил, что систему вытрезвителей нужно развивать — такие учреждения действуют только в 19 регионах России

— За прошлый год таких граждан (в состоянии алкогольного опьянения, — ИФ) было выявлено 400 тысяч и 50 тысяч доставлено в специализированные учреждения. Можете себе представить, сколько жизней спасено в регионах РФ, — сказал Колокольцев в рамках выступления на «Правительственном часе» в Совете Федерации.



Летом 2022 года в России утвердили правила доставки нетрезвых граждан в вытрезвители. Забирать будут из общественных мест (с улиц, площадей, стадионов, вокзалов, ж/д станций, из поездов, аэропортов, морских и речных портов и т.д.) «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».



Недавно Кабмин Татарстана утвердил норматив стоимости услуг вытрезвителей: