«Татнефть» утвердила размеры дивидендов за 9 месяцев этого года

Совет директоров ПАО «Татнефть» утвердил размер дивидендов за девять месяцев 2022 года. Он составит 3957% к номинальной стоимости акций, а выплаты пройдут с учетом уже объявленных за шесть месяцев этого года.

Так, размер дивиденда за первое полугодие составил 3271% к номинальной стоимости акции, или 32 рубля 71 копейку на одну ценную бумагу. Соответственно, сейчас держатели акций получат доход в размере оставшейся разницы в 686%, или 6 рублей 86 копеек.

Размер дивиденда одинаковый для обыкновенных и привилегированных акций. Выплаты получат держатели обоих типов ценных бумаг.

Напомним, что за первое полугодие номинальные держатели обыкновенных акций «Татнефти» суммарно получили 64,77 млрд рублей. Общий размер выплат по привилегированным акциям составил 3,76 миллиарда.

Чистая прибыль «Татнефти» за первые девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го выросла на 49% — до 184 млрд рублей по РСБУ. На дивиденды компания распределяет половину от этого значения.

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Артем Гафаров