СМИ: место гендиректора ФГУП «НАМИ» может занять главный технолог КАМАЗа Федор Назаров

Гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин в ближайшее время покинет свой пост, претендентом на освободившуюся должность главы ФГУП может стать главный технолог КАМАЗа Федор Назаров, сообщает газета «Коммерсантъ».

Последние годы Сергей Гайсин занимался проектом Aurus. В начале этого года в отрасли говорили о возможной передаче проекта Aurus КАМАЗу. Площадка НАМИ позволяет выпустить до 200 машин в год, за все время на этой базе выпущено менее 150.

В течение года НАМИ аккумулировал активы ушедших из РФ иностранных автопроизводителей Renault и Nissan. Институту была передана контролирующая доля Renault в АвтоВАЗ и завод Nissan в Санкт-Петербурге.

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Диана Фатыхова