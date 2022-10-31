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Верификация страницы в Twitter станет платной

11:27, 31.10.2022
Верификация страницы в Twitter станет платной
Фото: pixabay.com

Социальная сеть Twitter сделает верификацию страницы платной. Об этом сообщает издание The Verge.

Верификация страницы станет доступна только пользователям, оплатившим подписку Twitter Blue. При этом ее стоимость поднимается с 4,99 до 19,99 доллара.

Владелец соцсети Илон Маск на своей странице в Twitter отмечает, что «весь процесс верификации сейчас обновляется».

Фото: wikipedia.org

28 октября американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter. Гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель компании Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско. Бизнесмен в первую очередь привнесет в Twitter новый набор ценностей. Например, в последние годы социальная сеть вела достаточно жесткую политику в отношении издевательств, оскорблений и дискриминации, Илон Маск заявил, что ослабит ограничения на контент, а также отменит блокировку аккаунтов.

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Елизавета Пуншева
ТехнологииОбществоИнфраструктура

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