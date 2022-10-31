Верификация страницы в Twitter станет платной

Социальная сеть Twitter сделает верификацию страницы платной. Об этом сообщает издание The Verge.

Верификация страницы станет доступна только пользователям, оплатившим подписку Twitter Blue. При этом ее стоимость поднимается с 4,99 до 19,99 доллара.

Владелец соцсети Илон Маск на своей странице в Twitter отмечает, что «весь процесс верификации сейчас обновляется».

Фото: wikipedia.org

28 октября американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter. Гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель компании Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско. Бизнесмен в первую очередь привнесет в Twitter новый набор ценностей. Например, в последние годы социальная сеть вела достаточно жесткую политику в отношении издевательств, оскорблений и дискриминации, Илон Маск заявил, что ослабит ограничения на контент, а также отменит блокировку аккаунтов.

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Елизавета Пуншева