ВЦИОМ: 81% россиян ответили, что счастливы

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе октябрьского опроса провел исследование на тему счастья и выяснил, что большинство россиян считают себя счастливыми — больше трети россиян (35%) с уверенностью назвали себя счастливыми, еще 46% сообщили, что скорее счастливы.

В общей сложности большинство россиян в той или иной степени счастливы (81%). Заявили об обратном 15% опрошенных, а у 4% ответ на этот вопрос вызвал затруднения.

Фото: realnoevremya.ru

Говоря о своем окружении, 43% россиян считают, что среди их знакомых число счастливых и несчастливых примерно поровну. Примерно столько же думают, что их окружают преимущественно счастливые люди (40%). Десять лет назад эта позиция была доминирующей, ее придерживался каждый второй (2012 г. — 49%). Еще 11% сегодня менее оптимистичны — по их мнению, в кругу их знакомых и близких преобладают несчастливые люди. В 2011 году эту точку зрения разделяли вдвое больше россиян — 24%.

Согласно данным организации, за весь период измерений доля счастливых россиян лишь дважды опускалась ниже 50% — в 1990 и 1992 годах (44% и 42% соответственно).

Максимальный уровень счастливых россиян пришелся на конец 2017 года — в декабре об этом заявили 87% опрошенных. Спустя полтора года, в апреле 2019-го, значение вновь приблизилось к пиковому — 86%.

Казань попала в список городов с самыми счастливыми жителями. В опросе приняли участие более 3 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России. Их попросили оценить уровень своего счастья по шкале от 1 до 5, где 1 — «совсем не чувствую себя счастливым», а 5 — «очень счастлив». Очень счастливыми могут себя назвать около 14% респондентов.



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Илина Хакимова