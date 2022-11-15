В Татарстане ликвидирована очередная незаконная свалка

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана

Экологи вновь обнаружили несанкционированную свалку бытовых и строительных отходов — на этот раз в ходе мониторинга Аксубаевсокого района на территории села Новое Демкино, сообщили в Минэкологии Татарстана.



Площадь незаконной свалки — 700 кв. м, а объем — 500 куб. м.

Ведомство выдало предостережение исполнительному комитету Новодеминского сельского поселения о необходимости устранения нарушения. Исполком отреагировал оперативно, вывез весь мусор и привел территорию в надлежащий вид.

Ранее в Юго-Восточное территориальное управление Минэкологии Татарстана поступила информация о крупной свалке в Альметьевске. Экологи выехали на место и подтвердили факт несанкционированного складирования отходов — их площадь составила 34 тысячи кв. м. Виновнику было вынесено предостережение, территорию очистили.

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Илина Хакимова