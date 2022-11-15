Николай Патрушев: в Центральной России в 2022 году совершено 23 теракта

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в этом году в Центральном федеральном округе (ЦФО) было совершено 23 теракта, предотвращено девять диверсий. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с этим было предотвращено 28 преступлений террористической направленности. Количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов, увеличилось на 80%, добавил он.

По словам Патрушева, «исключительно важно обеспечить предупреждение преступных посягательств на безопасность населения, уделяя особое внимание предотвращению диверсий и терактов».

Он также отметил, что последнее время в Центральной России разведывательно-диверсионные группы с Украины активизировались.

— В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО, — сказал он.

Секретарь Совбеза потребовал принять меры по пресечению проникновения в Центральную Россию украинских боевиков и членов законспирированных ячеек экстремистов и террористов.

Фото: ru.wikipedia.org

В октябре ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае, который готовили сторонники украинских националистов. В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Они находятся под стражей.

При обысках в местах жительства задержанных, а также в оборудованном ими на территории Предгорного района Ставропольского края тайнике обнаружены и изъяты: огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси, а также методическая литература по организации массовых беспорядков.

В том же месяце ФСБ уже задерживала двух граждан Украины, готовивших теракты на транспортном терминале в Брянске и в Подмосковье. Ведомство считает, что оба прибыли по заданию СБУ.

Подозреваемый из Подмосковья, по версии следствия, готовил теракты с применением двух переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». При нем нашли средства связи для поддержания контакта с СБУ.



Подозреваемый, готовивший теракт в Брянске, 1967 года рождения. Он прибыл в Россию из Киева транзитом через Эстонию. Он самостоятельно под контролем специалиста-взрывoтехника украинской cпецслужбы собрал взрывное устройство.

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Максим Кокунин