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ФСБ предотвратила теракты в Брянске и Подмосковье

10:20, 12.10.2022
ФСБ предотвратила теракты в Брянске и Подмосковье
Фото: special.nac.gov.ru

ФСБ задержала двух граждан Украины, готовивших теракты на транспортном терминале в Брянске и в Подмосковье. ФСБ считает, что оба прибыли по заданию СБУ.

Подозреваемый из Подмосковья, по версии следствия, готовил теракты с применением двух переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». При нем нашли средства связи для поддержания контакта с СБУ.

Фото: realnoevremya.ru

Задержанный — гражданин 1972 года рождения. Его имя не приводится.

«Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием», — цитирует ТАСС ФСБ.

Подозреваемый, готовивший теракт в Брянске, 1967 года рождения. Он прибыл в Россию из Киева транзитом через Эстонию.

По версии следствия, он самостоятельно под контролем специалиста-взрывoтехника украинской cпецслужбы собрал взрывное устройство. При нем также нашли средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ. Подозреваемый вину признал и сотрудничает со следствием.

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Елизавета Пуншева
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