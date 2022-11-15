Кабмин расширил список заболеваний, при которых дети смогут бесплатно ездить на лечение

Правительство России увеличило список заболеваний, при которых дети и их сопровождающие смогут бесплатно добраться к месту лечения и обратно. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

С 1 января 2023 года такая возможность появится у детей-инвалидов с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью.

Ранее воспользоваться бесплатным авиаперелетом к месту лечения и обратно могли только дети-инвалиды с заболеваниями или травмами спинного мозга, а также дети с инвалидностью, проживающие в регионах Дальнего Востока или на территориях, где нет железнодорожного сообщения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, дети с инвалидностью получают набор социальных услуг, среди которых также лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородных электропоездах.

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Диана Фатыхова