В войска начали отправлять первые партии призванных срочников

В России началась отправка призванных в рамках срочной службы военнослужащих в войска, сообщили в Минобороны страны. В ведомстве поделились, что всех солдат снабжают комплектом зимней формы, а ближайшие 4—5 месяцев они проведут в учебных центрах для освоения военных специальностей.

— Основная часть призывников будет направлена в учебные центры для обучения по специальности на 4-5 месяцев. На призывном пункте каждый будущий военнослужащий обеспечивается комплектом зимней формы одежды и получает армейский несессер, — рассказали в Минобороны, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, осенняя призывная кампания в этом году началась на месяц позже: раньше она проходила с 1 октября по конец декабря, но из-за объявленной частичной мобилизации начало сдвинули на 1 ноября. При этом первые призванные срочники из Татарстана отправились в войска уже 7 ноября.

Немногим раньше военный комиссар Татарстана напомнил, что срочников не будут отправлять в зону проведения специальной-военной операции. После прохождения службы они будут уволены и направлены к местам проживания. Об этом же в начале марта заявлял и президент России Владимир Путин.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров