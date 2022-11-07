В Татарстане начались отправки в армию призывников-срочников — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В этом году в армию отправятся три тысячи татарстанцев. В осенний призыв на службу из военкоматов Вахитовского и Приволжского районов Казани уйдут около двухсот ребят. Отправки будут проходить до конца декабря три раза в неделю, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Сегодня из военкоматов Вахитовского и Приволжского районов Казани на Балтийский флот отправились 16 юношей. Десять из них будут нести службу непосредственно на корабле.

— Прибывают они на сборный пункт Республики Татарстан, где пройдут еще тестирование на отсутствие коронавирусной инфекции… и завтра они будут [направлены] к местам прохождения военной службы — в город Калининград, — рассказал военный комиссар Вахитовского и Приволжского районов Казани Михаил Венедиктов.

В этом году осенний призыв на службу стартовал 1 ноября. Его сроки сдвинули в связи с проведением частичной мобилизации.

Военный комиссар республики Сергей Погодин объявлял, что призывников-срочников из Татарстана не будут привлекать к участию в специальной военной операции — после прохождения службы они будут уволены и направлены к местам проживания.



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Маргарита Головатенко