Главное о коронавирусе на 15 ноября: новый вариант «омикрона» в Бразилии, Япония откроет порты для «круизов»

Новые случаи COVID-19 в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 100 человек. Всего на 15 ноября в республике зарегистрировано 189 224 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 186 224 человека, за минувшие сутки — 139. Всего скончались 2 006 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 23 человека.

По данным на 14 ноября, в Татарстане зафиксировано 103 новых случая заражения коронавирусом, госпитализированы 9 человек. Всего в республике зарегистрировано 189 124 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 186 085 пациентов. Умерли от болезни за весь период 2 006 жителей республики. О последнем летальном исходе сообщалось позавчера.

Фото: realnoevremya.ru

Стоит отметить, что в республике с 7 по 13 ноября коронавирусом заразились 760 человек. Это на 19% меньше, чем за предыдущую неделю. С 31 октября по 6 ноября в Татарстане коронавирусом заболели 936 человек. Это первая за продолжительное время неделя, за которую выявили менее 1 тысячи случаев заражения COVID-19. С 24 по 30 октября выявили 1 001 заболевшего.

Показатель заболеваемости коронавирусом в России на 100 тысяч населения за прошедшую неделю снизился на 6,5%

За последние сутки в России выявили 4 431 случай коронавируса, выздоровели 6 354 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 508 961, а выздоровевших — до 20 912 331. Госпитализировали за сутки 1 399 человек. Умерли за сутки 64 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 391 149 человек.

Замглавы Минздрава Крыма Антон Лясковский сообщил, что на полуостров поступила первая партия насадок-распылителей для интраназальной вакцинации от коронавируса. По его словам, она составляет 55 тысяч дозирующих устройств. Таким образом, с сегодняшнего дня новый способ вакцинации от COVID-19 стал доступен во всех поликлиниках региона.

Фото: realnoevremya.ru

Показатель заболеваемости коронавирусом в России на 100 тысяч населения за прошедшую неделю снизился на 6,5% по сравнению с предыдущей. Увеличение заболеваемости отмечено в 21 субъекте страны, в том числе в 9 регионах более чем в среднем по стране. Вместе с этим показатель госпитализации за прошедшую неделю составил 5,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 10%.

Суточное число случаев заражения коронавирусом в Псковской области за месяц сократилось более чем в пять раз. Так, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю в области зарегистрировано порядка 120 случаев: 19,35 случая на 100 тысяч населения. При этом среднеобластной уровень числа заражений COVID-19 превышен в 12 муниципальных образованиях региона.

В Австралии одобрили применение бивалентной вакцины Pfizer

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 635 531 364 раза, 6 611 685 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 045 358). На второй строчке — Индия (44 667 390), на третьей — Франция (37 354 169), на четвертой — Германия (36 080 574), на пятой — Бразилия (34 908 198).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 074 688). За ними следуют Бразилия (688 656), Индия (530 533), Россия (383 195, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 444).



За время пандемии было сделано 12 856 500 298 инъекций вакцины против коронавируса.

Министр здравоохранения Австралии Марк Батлер заявил, что правительство страны одобрило применение бивалентной вакцины от коронавируса производства компании Pfizer в качестве бустерной дозы. Он отметил, что вакцина вызывает улучшение иммунного ответа на новые штаммы и ее применение в качестве бустера обеспечит защиту от осложнений. Ее применение начнется 12 декабря 2022 года, а с января 2023 года в стране будет доступна детская версия препарата, добавил он.

Министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Тэцуо Сайто рассказал, что правительство страны с марта 2023 года разрешит заходы в порты для круизных лайнеров, прекращенные с марта 2020 года после начала массовой вспышки коронавируса. Вместе с этим пассажиры должны по меньшей мере дважды пройти вакцинацию от COVID-19 лицензированными в стране препаратами, а также иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте.

Фото: pxhere.com

Тест президента США Джо Байдена на коронавирус показал отрицательный результат после контактов с заболевшим премьером Камбоджи Хун Сеном. Стоит отметить, что заболевший политик принимал на днях в Пномпене саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На форуме он встречался или лично приветствовал целый ряд мировых лидеров, в числе которых был и Байден.

Эпидемиологи бразильского научно-производственного центра имени Освалдо Круза при Минздраве страны выявили новый геновариант «омикрона» в северном штате Амазонас. Как отмечают исследователи, вариант, который получил наименование BE.9, образовался от BA.5.3.1. Кроме того, у него имеются сходные мутации с геновариантом BQ.1. Оба варианта не вызывали значительного роста числа тяжелых случаев заболевания [в штате Амазонас] на текущий момент, добавили ученые.

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Максим Кокунин