В Татарстане за сутки зарегистрировали 103 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусом, госпитализированы 9 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 14 ноября в Татарстане зарегистрировано 189 124 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 186 085 пациентов, в том числе 107 за минувшие сутки.

Умерли от коронавируса за весь период 2 006 татарстанцев. За последние сутки зарегистрирован один летальный случай.

Фото: realnoevremya.ru

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Максим Кокунин