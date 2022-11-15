В Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП в Верхнеуслонском районе — пострадала семья с двумя детьми

Фото: прокуратура Татарстана

Следственными органами СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) в отношении 38-летней жительницы Челябинской области. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, утром 14 ноября в Верхнеуслонском районе на 770 километре трассы М-7 «Волга» подозреваемая, управляя автомобилем BMW, не выбрала безопасную скорость и выехала на полосу встречного движения. На «встречке» машина врезалась в грузовик SCANIA.

В результате аварии пострадали трое пассажиров легкового автомобиля, в том числе двое 8-летних мальчиков, одному из которых причинен тяжкий вред здоровью. Все они доставлены в больницу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: прокуратура Татарстана

Вчера старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что на место происшествия выезжал прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров. Он отметил, что по факту аварии проводится административное расследование, которое взято на контроль в прокуратуре.



В Тукаевском районе Татарстана 2 ноября произошла смертельная авария с участием двух иномарок. Возбуждено уголовное дело, расследование контролирует прокуратура Набережных Челнов.

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Максим Кокунин