В ДТП на трассе М-7 в Татарстане пострадала семья с двумя детьми

Фото: прокуратура Татарстана

На 770-м километре автодороги М-7 «Волга» в Верхнеуслонском районе Татарстана утром 14 ноября произошло ДТП, в котором пострадала семья с двумя детьми, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Семья ехала в автомобиле BMW. По предварительным данным, 38-летняя жительница Челябинской области, находившаяся за рулем, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения.

Фото: прокуратура Татарстана

Там автомобиль столкнулся с грузовиком SCANIA — легковушку отбросило в сторону, после чего в нее врезался автомобиль KIA RIO, двигавшийся в попутном направлении. Травмы получили водитель и трое пассажиров BMW, из них двое детей — братья-близнецы 8 лет.

На место происшествия выезжал прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров. По факту аварии проводится административное расследование, которое взято на контроль в прокуратуре.

Фото: прокуратура Татарстана

В Тукаевском районе Татарстана 2 ноября произошла смертельная авария с участием двух иномарок. Возбуждено уголовное дело, расследование контролирует прокуратура Набережных Челнов.

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Маргарита Головатенко