В Тукаевском районе Татарстана произошла смертельная авария с участием двух иномарок — возбуждено дело

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Тукаевскому району

По факту аварии в Тукаевском районе Татарстана, повлекшей за собой смерть двух человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в telegram-канале прокуратуры республики.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Тукаевскому району

Утром 2 ноября на автодороге Набережные Челны — Водозабор столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель Great Wall превысил скорость и выехал на встречную полосу. От полученных травм водитель и пассажир Nissan скончались на месте.

Расследование контролирует прокуратура Набережных Челнов. Уголовное дело возбуждено о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Тукаевскому району

В столице Татарстана за субботу, 12 ноября, зарегистрировали 156 сообщений о ДТП. Из них семь аварии с пострадавшими — четыре наезда на пешеходов и три столкновения. За сутки задержаны 12 пьяных автомобилистов и один гражданин, не имеющий водительского удостоверения. Кроме того, в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили четырех водителей.

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Елизавета Пуншева