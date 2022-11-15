Нефтехимики на чемпионате «Хайтек» стали трижды третьими

Фото: Пресс-служба СИБУРа

В Екатеринбурге подвели итоги Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек». Сотрудники предприятий СИБУРа заняли 19 призовых мест во всех заявленных от компании 10 компетенциях. Три бронзовые медали принесли в общую копилку работники «Нижнекамскнефтехима».

Сотрудники НКНХ представляли СИБУР в трех компетенциях. В компетенции «Охрана окружающей среды» выступила ведущий инженер группы по экологическому менеджменту и мониторингу Наталья Магазова (эксперт — Елена Антропова), «Охрана труда» — эксперт отдела по надзору и профилактике охраны труда Лейсан Гиниятова (эксперт — Гульнара Замилова), «Сварочные технологии» — электрогазосварщик цеха 6603 центра по ремонту оборудования Евгений Борисов (эксперт — Рамиль Набиуллин).

— Очень рад победе, — признается Евгений Борисов. — Было тяжело, соревнования длились три дня, боролись мы упорно, каждый из участников выкладывался по полной. Соперники были сильные, особенно команды «Росатома» и «Евраза». Что чувствую? Гордость за себя и за всю команду «СИБУРа». Мы все молодцы, принесли в общую копилку компании немало призовых медалей.

Первыми о победе узнали супруга Евгения и его дети — они смотрели прямую трансляцию награждения. Коллеги тоже звонили, поздравляли, говорит нефтехимик. Победе своей коллеги Натальи Магазовой радовались и в Охране труда и промышленной безопасности «Нижнекамскнефтехима».

— Было тяжело, но интересно. Уровень «Хайтека» априори самый сложный. Соперничали мы с сильнейшими госкорпорациями страны — такими как «Роскосмос», «Росатом» и «Евраз». Ребята сильные, многие не первый год участвовали в этом чемпионате, — говорит Наталья Магазова. — Мы, конечно, устали, соревнования проходили в режиме нон-стоп, давала о себе знать разница в часовых поясах. Безумно рада, что все было не зря. Во время чемпионата была рядом со мной и поддерживала меня мой эксперт Елена Антропова. Мы вместе сообщили о моей победе коллегам и своим домочадцам.

Управляющий директор, руководитель корпоративного университета СИБУРа Рустам Галиахметов на торжественной церемонии награждения отметил высокий уровень подготовки участников.

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— В «Хайтеке» проигравших нет. Вы все талантливы, амбициозны. Я поздравляю вас с завершением этого нелегкого годового марафона. Многие из вас прошли через сито отбора — сначала на предприятиях, потом на корпоративных чемпионатах, и теперь здесь, на высокотехнологичном чемпионате, который подводит итог всем предшествующим этапам. Успехов и удачи на вашем профессиональном пути, — пожелал Рустам Галиахметов.

Всего в этом году в 34 компетенциях «Хайтека» соревновались больше тысячи российских и иностранных участников. Задания чемпионата были сформированы на основе реальных запросов от предприятий. Конкурсанты и эксперты разрабатывали технологические решения, тестировали отечественные материалы и оборудование.