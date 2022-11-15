В Казани наблюдаются 8-балльные пробки из-за выпавшего снега

Фото: скриншот/"Яндекс.Карты"

Во вторник утром после ночного снегопада в Казани наблюдаются пробки в 8 баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».



В пробках стоят ул. Ташаяк, ул. Татарстан, ул. Марселя Салимжанова, ул. Н. Ершова, ул. Баки Урманче, просп. Победы и Мамадышский тракт, ул. Ломжинская, ул. Рихарда Зорге.

В Татарстане за январь — октябрь 2022 года зарегистрировали 2 760 ДТП. В них 256 человек погибли, 3 386 получили травмы.

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Елизавета Пуншева