Детский омбудсмен России призвала ограничить скорость электросамоката до 20 км/ч

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова считает существующие для электросамокатов ПДД недостаточными. Она предложила снизить разрешенную скорость до 20 км/ч во время выступления на заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

— Нововведения пока несовершенны и не исключают все риски, которые несет человек на электросамокате. Например, установленное ограничение скорости до 25 км/ч при столкновении с пешеходом, с учетом допустимого веса самих самокатов 35 кг, все равно способно привести к тяжелым травмам или даже гибели, особенно если это дети или пожилые люди. Она должна быть не выше 20 км/ч, — отметила омбудсмен.

По ее словам, только за время летних каникул при использовании такого вида транспорта пострадал 141 ребенок и двое детей погибли.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре в Казани оценили возможность отслеживать скорость электросамокатов. Несмотря на технические возможности, использование камер фотовидеофиксации для контроля за скоростью электросамокатов требует серьезных изменений законодательства. Практика по контролю за скоростью будет нарабатываться, и правоохранительные органы будут следить за ней только в пределах улично-дорожной сети.



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Елизавета Пуншева