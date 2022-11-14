На форуме Российского общества «Знание» представили оценку украинского кризиса

В рамках просветительского форума Российского общества «Знание» прошла лекция ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН, кандидата исторических наук Константина Блохина об украинском кризисе в контексте отношений России с Западом. Лекцию посетили более ста государственных служащих.



— Я подчеркну, что именно Запад опускает новый железный занавес, рвутся экономические связи между Россией и Западом, культурные, политические, а Украина в этом контексте выступает лишь как один из элементов в глобальной стратегии Вашингтона по подрыву российской государственности, инструментом «сдерживания» России, очагом напряжения у наших границ, — сказал Константин Блохин.

Он перечислил цели Запада в нынешнем конфликте: навязать дорогостоящую гонку вооружения, чтобы нанести удар по экономике России, дестабилизировать Россию изнутри, сделав ставку на либеральную оппозицию, которая ориентирована на Запад и которая в результате американской внешней политики должна почувствовать протестный потенциал.

В качестве главной причины накаленных отношений между Западом и Россией историк назвал попытку демонизировать страну. Тем не менее Блохин видит и возможности улучшения отношений между Россией и Западом. На его взгляд, это возможно только при трансформации американской элиты.

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Маргарита Головатенко