Власти Казани изменили документ об отсрочке платежей по договорам на эксплуатацию рекламных конструкций

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Исполком Казани внес изменение в постановление о предоставлении отсрочки платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за I, II, III и IV кварталы 2022 года. Они касаются размеров оплаты за последние три месяца.

Согласно изначальной редакции постановления, владельцам рекламных конструкций, установленных по договорам на установку и эксплуатацию соответствующих объектов в Казани на IV квартал 2022 года предоставлялась отсрочка платежей со сроками оплаты по следующему графику:

до 30.09.2022 — 50%;

до 31.10.2022 — 30%;

до 30.11.2022 — 20%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно внесенным изменения, график срока оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с учетом отсрочки платежей выглядит следующим образом:

до 30.09.2022 — 33%;

до 31.10.2022 — 33%;

до 30.11.2022 — 34%.

Постановление о предоставлении отсрочки платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за I, II, III и IV кварталы 2022 года исполком Казани утвердил в октябре 2021-го. Управлению наружной рекламы и информации поручили не начислять пени за задолженность в указанные в документе сроки.



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Татьяна Демина