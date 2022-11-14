В России вырос спрос на бункеры на 430%

В 2022 году спрос на частные бункеры вырос в несколько раз. Сильный рост был зафиксирован после начала в России частичной мобилизации, об этом «РБК-Недвижимости» рассказали компании, которые занимаются строительством таких сооружений.

— После 21 сентября спрос резко вырос: число запросов у нас на сайте увеличилось на 430%. Хотя далеко не все из заявок дошли до реализации, но повышенный интерес был. Такого не наблюдалось даже после начала СВО, — рассказал основатель проекта BunkerHouse Никита Малежик.

Существует несколько типов бункеров, которые можно разместить на собственном участке. Это модульные объекты: когда привозят готовый бункер и монтируют его на участке. Конечная стоимость бункера зависит от его площади, оснащения, концепции, а также геологии земли (производится дренаж). Минимальная стоимость начинается от 1 млн рублей за бетонное сооружение, гидро- и теплоизолированное по контуру. Дальше цена зависит от предпочтения заказчика и его бюджета. Сооружение может иметь толщину стен от 200 мм до 1 м. Основное наполнение — защищенная вентиляция. Она включает специальную фильтровентиляционную установку, которая принимает воздух снаружи, очищает его и делает пригодным для дыхания.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова