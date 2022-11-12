В Татарстане капремонт многоквартирных жилых домов выполнен на 99,5%

Фото: мэрия Казани (архив)

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Татарстане выполнили уже на 99,5%, стало известно на совещании в Доме правительства, которое провел президент республики Рустам Минниханов.



Наибольшее число ремонтируемых объектов инженерной инфраструктуры включает сфера образования — 317. В работе сейчас остаются два. По 44 медицинским учреждениям в работе остаются восемь медицинских стационаров. Общее выполнение программных мероприятий в этой отрасли оценивается в 98%.

Также в регионе капремонт проходит в учреждениях культуры — из 17 объектов в работе остаются два музея. В две программы сферы экологии и охраны природных ресурсов включен 31 объект, из них в работе остается два. По линии молодежной политики реализуется четыре программы.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани работы осталось завершить на пяти из 160 объектов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко