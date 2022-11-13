Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» обыграли подмосковное «Заречье-Одинцово»

Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» обыграли подмосковское «Заречье-Одинцово» в 7-м туре Pari Суперлиги, сообщает пресс-служба команды.

Игра закончилась со счетом 3:0 (25:10, 25:22, 25:15).

В начале этого месяца «Динамо-Ак Барс» проиграло московскому «Динамо» со счетом 3:1 (21:25, 25:16, 25:18, 26:24). Также казанская команда уступила (3:0) москвичкам и в конце октября в матче полуфинала Кубка России.



В том же месяце «Динамо-Ак Барс» переиграло «Уралочку-НТМК» в матче чемпионата России по волейболу. Встреча завершилась со счетом 3:1. Тогда президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил женский волейбольный клуб с победой в Суперкубке России.



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Максим Кокунин