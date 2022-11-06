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Казанское «Динамо-Ак Барс» уступило московскому «Динамо»

19:50, 06.11.2022
Казанское «Динамо-Ак Барс» уступило московскому «Динамо»
Фото: пресс-служба ВК "Динамо - Ак Барс"

Казанское «Динамо-Ак Барс» проиграло московскому «Динамо» со счетом 3:1 (21:25, 25:16, 25:18, 26:24). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: пресс-служба ВК «Динамо — Ак Барс»

В конце прошлого месяца «Динамо-Ак Барс» также проиграло московскому «Динамо» в матче полуфинала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу московских волейболисток.

Еще неделей ранее «Динамо-Ак Барс» переиграло «Уралочку-НТМК» в матче чемпионата России по волейболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» с победой в Суперкубке России. 16 октября казанская команда обыграла калининградский «Локомотив».

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Максим Кокунин
СпортВолейбол Татарстан

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