Казанское «Динамо-Ак Барс» проиграло московскому «Динамо»
Казанское «Динамо-Ак Барс» проиграло московскому «Динамо» в матче полуфинала Кубка России.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу московских волейболисток.
В конце прошлой недели «Динамо-Ак Барс» переиграло «Уралочку-НТМК» в матче чемпионата России по волейболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» с победой в Суперкубке России. 16 октября, казанская команда обыграла калининградский «Локомотив».
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