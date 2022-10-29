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Казанское «Динамо-Ак Барс» проиграло московскому «Динамо»

14:00, 29.10.2022
Казанское «Динамо-Ак Барс» проиграло московскому «Динамо»
Фото: dinamo-kazan.com

Казанское «Динамо-Ак Барс» проиграло московскому «Динамо» в матче полуфинала Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу московских волейболисток.

В конце прошлой недели «Динамо-Ак Барс» переиграло «Уралочку-НТМК» в матче чемпионата России по волейболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» с победой в Суперкубке России. 16 октября, казанская команда обыграла калининградский «Локомотив».

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Максим Кокунин
СпортВолейбол Татарстан

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