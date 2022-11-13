В Татарстане с начала осени подешевел «борщевой набор»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане с начала осени снизилась средняя стоимость «борщевого набора», подсчитало «Реальное время» на основе данных официальной статистики. На 7 ноября набор, куда входят по килограмму картофеля, капусты, моркови, лука и столовой свеклы составила 115,4 рубля.

Для сравнения, на 5 сентября такая корзинка обошлась бы татарстанцу в среднем в 139,6 рубля. Таким образом, за два месяца он стал дешевле на 17,3%.

Картофель за это время подешевел с 27,3 до 24,22 рубля за один килограмм. Средний ценник на свежую белокочанную капусту опустился с 17,87 до 16,8 руб./кг.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Репчатый лук с начала осени в Татарстане подешевел почти на треть — с 34,95 до 24,86 руб./кг. Стоимость морковь опустилась с 30,67 до 23,5 руб./кг, а столовой свеклы — с 28,8 до 26 руб./кг.

Напомним, за первую неделю ноября в Татарстане зафиксировали рост цен на часть продуктов, входящих в «борщевой набор». Подорожали столовая свекла и свежая белокочанная капуста, подешевели — картофель, репчатый лук и морковь.

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Татьяна Демина