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Президент России поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР

16:18, 13.11.2022
Президент России поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Отмечается, что студенты этих республик были мобилизованы еще до вступления ДНР и ЛНР в состав России.

— В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения, — сказал Песков.

Теперь они будут направлены домой и продолжат обучение, подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным объявил, что все мероприятия по частичной мобилизации завершены. Личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, было предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

О частичной мобилизации Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, под нее подпадают 300 тысяч резервистов.

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Максим Кокунин
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