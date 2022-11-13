В Татарстане местный житель подозревается в убийстве арендодателя

В Татарстане 37-летнего жителя Зеленодольска подозревают в убийстве арендодателя. По данному факту следственными органами СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

9 ноября 2022 года в коммунальной квартире одного из домов по улице Тургенева было обнаружено тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений.

По подозрению в совершении преступления задержан местный житель, который дал признательные показания. По версии следствия, потерпевший сдал подозреваемому свою комнату в коммунальной квартире. В какой-то момент туда пришла мать потерпевшего и обнаружив постороннего, выгнала его. В дальнейшем злоумышленник предъявил свои претензии по этому поводу, после чего в ходе ссоры нанес арендодателю множество ножевых ранений, от которых тот скончался на месте.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале месяца сообщалось, что в Татарстане 42-летнего иностранца обвинили в покушении на убийство двоюродного брата из-за личных связей с его сожительницей.



28 октября обвиняемый предложил женщине встретиться один на один и поставить точку в отношениях. Однако вместе с ней пришел и его двоюродный брат. В результате между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов ножом. В дальнейшем потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь.

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Максим Кокунин