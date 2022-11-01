В Татарстане иностранца обвинили в покушении на убийство двоюродного брата из-за сожительницы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане 42-летнего иностранца обвиняют в покушении на убийство двоюродного брата из-за личных связей с его сожительницей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Установлено, что в сентябре этого года сожительница обвиняемого, приехавшего на заработки в Набережные Челны, позвонила и сказала, что уехала в Анапу. При этом, общаясь с женщиной посредством видеосвязи, он увидел позади нее дом, который сдавался в аренду в том же автограде. Приехав по адресу, он обнаружил ее в обществе 42-летнего мужчины, его двоюродного брата.

28 октября обвиняемый предложил женщине встретиться один на один и поставить точку в отношениях. Однако вместе с ней пришел и его двоюродный брат. В результате между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов ножом. В дальнейшем потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь.

Фото: sledcom.ru

Напомним, в середине прошлого месяца 36-летнюю жительницу села Мамыково Нурлатского района Татарстана заподозрили в покушении на сожителя — возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).



Следствие считает, что все случилось 17 октября этого года. Подозреваемая с родственниками и 39-летним сожителем подрабатывала колкой дров. После работы они стали распивать спиртное. Между ними случился конфликт — женщина схватила нож и нанесла потерпевшему не менее двух ударов в спину. Ее сожителя доставили в больницу, там ему оказали помощь.

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Максим Кокунин