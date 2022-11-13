ФК «КАМАЗ» уступил «СКА-Хабаровск» в матче 18-го тура Первой лиги
ФК «КАМАЗ» уступил «СКА-Хабаровск» в матче 18-го тура Первой лиги. Счет составил 3:1 в пользу хабаровского клуба.
Счет в матче открыли на 40-й минуте хабаровчане — гол забил Дмитрий Стародуб. На 56-й минуте преимущество команды увеличил Магомед Мусалов.
Чуть позже Стародуб забил еще один мяч. На последних минутах игры один мяч отыграл игрок «КАМАЗа» Валентин Пальцев.
В начале месяца «КАМАЗ» обыграл «Енисей» в стартовом матче пятого раунда пути регионов Кубка России. Счет составил 2:0.
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