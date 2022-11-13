Россия выплатила беженцам с Донбасса и Украины более 11 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В качестве материальной помощи беженцам, прибывшим с территории Донбасса и Украины, Россия выплатила уже более 11 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

— По решению правительства РФ беженцам выплачивается единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей на человека. На сегодняшний день в общей сложности выплачено более 11 млрд рублей, — рассказал агентству источник в силовых структурах.

Стоит отметить, что, по последним данным, на территорию России прибыли 4,7 млн беженцев, включая 710 тысяч детей.

Фото: realnoevremya.ru

В конце октября сообщалось, что Россия выплатила беженцам, прибывшим с территории Украины и Донбасса, более 10,5 миллиарда рублей. Много это или мало — читайте в материале «Реального времени».

Тогда отмечалось, что на территорию России приехали 4,6 миллиона человек. Из них 704 тысячи — несовершеннолетние.

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Максим Кокунин