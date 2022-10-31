Россия выплатила беженцам, прибывшим с Украины и из Донбасса, более 10,5 млрд рублей — это много или мало?

Россия выплатила беженцам, прибывшим с территории Украины и Донбасса, уже более 10,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные силовых структур государства.

По последним данным, на сегодняшний день в Россию с Украины и из Донбасса приехали 4,6 миллиона человек. Из них 704 тысячи — несовершеннолетние.

40,5 тысячи беженцев находятся в российских пунктах временного размещения, из них 12 тысяч — дети. Остальные беженцы проживают у родственников или в съемном жилье.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По решению российских властей беженцы, перебравшиеся в Россию с Украины и из Донбасса, получают единовременную денежную выплату. Ее размер — 10 тысяч на человека.

10,5 миллиарда рублей — это:

$170,6 миллиона , или €171,5 миллиона, по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. В среднем п о 2 282 рубля на человека — в Россию с Украины и из Донбасса приехали 4,6 млн человек.

— в Россию с Украины и из Донбасса приехали 4,6 млн человек. По 71 рублю с жителя России — в стране, по данным переписи, проживает 147,2 млн человек.

— в стране, по данным переписи, проживает 147,2 млн человек. 1 050 000 ежемесячных социальных и пенсионных выплат для беженцев из Донбасса и с Украины — по указу президента она составляет 10 тысяч рублей.

— по указу президента она составляет 10 тысяч рублей. 820 825 пособий по безработице — в этом году максимальный размер составляет 12 792 рубля.

— в этом году максимальный размер составляет 12 792 рубля. Зарплата 175 271 россиянина — по официальной статистике, средняя зарплата в стране составляет 59,9 тысячи рублей.

— по официальной статистике, средняя зарплата в стране составляет 59,9 тысячи рублей. На 200 миллионов рублей больше выделенного Кабмином России на соцвыплаты вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины в сентябре — 10,37 миллиарда.

— 10,37 миллиарда. Треть финансирования выплат единовременных денежных поощрений матерям-героиням и лицам, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена, — 30,7 миллиарда.



— 30,7 миллиарда. Больше трети суммы, выделенной на поддержку семей с детьми, — в октябре правительство направило 35,3 млрд рублей.



— в октябре правительство направило 35,3 млрд рублей. Пятая часть суммы, выплаченной российским дольщикам за три квартала 2022 года , — 52,05 миллиарда рублей.

, — 52,05 миллиарда рублей. 15 финансирований ежемесячных выплат классным руководителям — правительство России в июле выделило почти 682 миллиона рублей.

— правительство России в июле выделило почти 682 миллиона рублей. В 19 раз меньше суммы, выделенной на обязательства Пенсионного фонда по выплате страховых пенсий и пособий, — правительство направило 200 млрд рублей.

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Татьяна Демина