Россия выплатила беженцам, прибывшим с Украины и из Донбасса, более 10,5 млрд рублей — это много или мало?
Россия выплатила беженцам, прибывшим с территории Украины и Донбасса, уже более 10,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные силовых структур государства.
По последним данным, на сегодняшний день в Россию с Украины и из Донбасса приехали 4,6 миллиона человек. Из них 704 тысячи — несовершеннолетние.
40,5 тысячи беженцев находятся в российских пунктах временного размещения, из них 12 тысяч — дети. Остальные беженцы проживают у родственников или в съемном жилье.
По решению российских властей беженцы, перебравшиеся в Россию с Украины и из Донбасса, получают единовременную денежную выплату. Ее размер — 10 тысяч на человека.
10,5 миллиарда рублей — это:
- $170,6 миллиона, или €171,5 миллиона, по курсу ЦБ на сегодня.
- В среднем по 2 282 рубля на человека — в Россию с Украины и из Донбасса приехали 4,6 млн человек.
- По 71 рублю с жителя России — в стране, по данным переписи, проживает 147,2 млн человек.
- 1 050 000 ежемесячных социальных и пенсионных выплат для беженцев из Донбасса и с Украины — по указу президента она составляет 10 тысяч рублей.
- 820 825 пособий по безработице — в этом году максимальный размер составляет 12 792 рубля.
- Зарплата 175 271 россиянина — по официальной статистике, средняя зарплата в стране составляет 59,9 тысячи рублей.
- На 200 миллионов рублей больше выделенного Кабмином России на соцвыплаты вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины в сентябре — 10,37 миллиарда.
- Треть финансирования выплат единовременных денежных поощрений матерям-героиням и лицам, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена, — 30,7 миллиарда.
- Больше трети суммы, выделенной на поддержку семей с детьми, — в октябре правительство направило 35,3 млрд рублей.
- Пятая часть суммы, выплаченной российским дольщикам за три квартала 2022 года, — 52,05 миллиарда рублей.
- 15 финансирований ежемесячных выплат классным руководителям — правительство России в июле выделило почти 682 миллиона рублей.
- В 19 раз меньше суммы, выделенной на обязательства Пенсионного фонда по выплате страховых пенсий и пособий, — правительство направило 200 млрд рублей.
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