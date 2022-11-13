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Татарстанцы женятся почти в два раза чаще, чем разводятся

17:00, 13.11.2022
Татарстанцы женятся почти в два раза чаще, чем разводятся
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане самый маленький прирост семей среди регионов ПФО

В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года зарегистрировали 19 835 браков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 1,3%, следует из данных официальной статистики.

По количеству зарегистрированных браков Татарстан находится на первом месте в Приволжском федеральном округе. Всего в ПФО за девять месяцев поженились 133 683 пары, что незначительно, но все же больше, чем в январе — сентябре 2021 года (+0,6%).

По количеству зарегистрированных браков Татарстан находится на первом месте в ПФО. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» публикует рейтинг регионов Приволжского федерального округа по количеству зарегистрированных браков:

  1. Татарстан — 19 835;
  2. Башкирия — 18 538;
  3. Нижегородская область — 15 571;
  4. Самарская область — 15355;
  5. Пермский край — 13 300;
  6. Саратовская область — 10 453;
  7. Оренбургская область — 8 852;
  8. Удмуртия — 5 917;
  9. Ульяновская область — 5 409;
  10. Пензенская область — 5 400;
  11. Кировская область — 5 295;
  12. Чувашия — 4 451;
  13. Мордовия — 2 838;
  14. Марий Эл — 2 469;

В половине регионов ПФО количество браков в январь — сентябре 2022 года выросло. Кроме Татарстана прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарегистрировали в Башкирии, Марий Эл, Пермском крае, Кировской, Саратовской и Нижегородской областях.

По приросту браков лидером среди регионов ПФО оказалась Кировская область — количество новых семей выросло на 9,1%. Татарстан же по показателю прироста (+1,3%) оказался на последнем месте. В Пермском крае число браков выросло на 4,7%, в Саратовской области — на 4,5%, в Марий Эл — на 3,4%, в Башкирии — на 2,4%, а в Нижегородской области — на 1,8%.

По приросту браков лидером среди регионов ПФО оказалась Кировская область — количество новых семей выросло на 9,1%. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В остальных регионах ПФО — Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях — число зарегистрированных браков по сравнению с январем-июлем сократилось. Заметнее всего в Удмуртии — на 6,7%.

Разводов в Татарстане стало на 5% меньше

Разводов в Татарстане за три квартала зарегистрировали 10 786, что в 1,8 раза меньше, чем браков. По сравнению с январем — сентябрем прошлого года свидетельств о расторжении брака в республике выдали на 5,1% меньше.

По количеству разводов Татарстан находится на втором месте в ПФО. Республику обгоняет соседний Башкортостан, где за девять месяца брак расторгли 12 854 пары, что на 3,3% больше аналогичного периода 2021 года.

По количеству разводов Татарстан находится на втором месте в ПФО. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» публикует рейтинг регионов Приволжского федерального округа по количеству разводов:

  1. Башкирия — 12 854;
  2. Татарстан — 10 786;
  3. Самарская область — 10 245;
  4. Нижегородская область — 9 646;
  5. Пермский край — 8 678;
  6. Саратовская область — 7 723;
  7. Оренбургская область — 7 276;
  8. Удмуртия — 4 352;
  9. Пензенская область — 3 846;
  10. Ульяновская область — 3 840;
  11. Кировская область — 3 831;
  12. Чувашия — 3 317;
  13. Марий Эл — 1 978;
  14. Мордовия — 1 811.

В большинстве регионов ПФО количество разводов по сравнению с январем — сентябрем 2021 года сократилось. В их числе, помимо Татарстана, Мордовия, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области. Первой по показателю снижения разводов идет Мордовия — на 5,7%. Татарстан с сокращением в 5,1% занимает вторую строчку.

В остальных пяти регионах — Башкирии, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии и Оренбургской области — количество разводов оказалось больше, чем в январе — сентябре прошлого года. Здесь лидирует Марий Эл — показатель вырос на 7,1%

Всего в Приволжском федеральном округе за девять месяцев зарегистрировали 90 183 развода. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего в Приволжском федеральном округе за девять месяцев зарегистрировали 90 183 развода. Это на 1,1% меньше, чем за январь — сентябрь 2021 года.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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