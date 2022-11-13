Совет Федерации поддержит поправки о лишении приобретенного гражданства

Совет Федерации поддержит поправки президента России о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил и призывы к нарушению территориальной целостности России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на члена конституционного комитета СФ Александра Башкина.

— Сто процентов поддержим, — сказал политик. Он отметил, что после принятия закона Госдумой сенаторы рассмотрят документ «в первоочередном порядке»: — Гражданство не только высокая честь, но и большая ответственность, — отметил Башкин.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сегодня в Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве. Согласно документу, теперь приобретенного гражданства смогут лишить за дискредитацию российских военных.

Данная поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта:

284.1 «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»;

207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий»;

280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»;

280.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин