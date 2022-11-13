Совместное заявление по итогам ВАС не принято из-за требований США по Украине

Совместного заявления по итогам Восточноазиатского саммита принято не было, поскольку американская сторона и ее партнеры настаивали на неприемлемой оценке ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

— Каких-либо коллективных решений сегодня принято не было, поскольку Соединенные Штаты и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, — сказал он.

Он отметил, что в этой связи изложенные им итоги саммита и направления сотрудничества стран-участниц будут отражены в коммюнике, которое выпустит председательство Камбоджи от своего имени.

Фото: kremlin.ru

Сергей Лавров по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите заявил, что США и Североатлантический альянс пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион, милитаризируя его.

— Это пространство сейчас пытаются освоить США и их союзники, и Североатлантический альянс. Не так давно была выдвинута концепция Индо-Тихоокеанской стратегии. В рамках этих концепций продвигаются форматы, которые не открыты для всех желающих, которые, по сути дела, конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН, и которые предполагают милитаризацию этого региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая, сдерживание российских интересов в АТР, — сказал он.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин