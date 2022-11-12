В Нижнекамске рассказали, как оказывают помощь семьям мобилизованных — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Во время частичной мобилизации из Нижнекамского района в сборные пункты в Казани уехали 588 мужчин. Представители администрации района посетили уже половину семей из списка призывников. В основном вопросы касаются трудоустройства, лечения детей, а также обмундирования военнообязанных. Представители администрации сейчас обходят семьи и составляют социальные паспорта.



— Социальный паспорт составился по первому потоку [мобилизованных]. По второму потоку, поскольку они вот только ушли, отработан сейчас социальный блок — это детские сады и школы. На сегодняшний день идет активная работа по выявлению данных семей, — рассказала руководитель Совета территориального общественного самоуправления исполкома Нижнекамска Альфина Сунгатуллина.

Она добавила, что в социальный паспорт записываются данные о том, полная семья или нет, разведены ли супруги, количество детей, где они обучаются, получили ли они льготы, какая именно помощь им нужна.

Подробнее о том, как оказывают помощь семьям мобилизованных — в видеосюжете ТНВ.

Жители Татарстана помогают бойцам батальонов и мобилизованным — для этого они покупают то, что нужно в зоне действия СВО: теплые вещи, инструменты, спальные мешки, коврики и многое другое.



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Маргарита Головатенко