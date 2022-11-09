Жители Татарстана помогают бойцам батальонов и мобилизованным — видео
Жители Татарстана помогают бойцам батальонов и мобилизованным — для этого они покупают то, что нужно в зоне действия СВО: теплые вещи, инструменты, спальные мешки, коврики и многое другое, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Так, когда началась специальная военная операция, жители улицы Хыял в Казани — а это десять домов — одними из первых в городе собрали средства, чтобы направить их на помощь военным. Всей улицей им удалось собрать 25 тысяч рублей.
Деньги от жителей республики поступают на специальный счет, который создал ДОСААФ Татарстана. Как отметил начальник отдела патриотического воспитания и спорта ДОСААФ региона Вадим Чиж, таких поступлений приходит много, люди откликаются.
Из Казани в зону действия СВО уже отправилось больше 20 тонн гуманитарного груза — помощь собрали предприятия и организации республики. Теперь закупается новая партия необходимого для военнослужащих.
C конца сентября российские регионы начали отчитываться о мерах поддержки мобилизованных на специальную военную операцию. Как поддерживают семьи мобилизованных россиян в разных регионах России, обсуждали в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым