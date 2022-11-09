Жители Татарстана помогают бойцам батальонов и мобилизованным — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Жители Татарстана помогают бойцам батальонов и мобилизованным — для этого они покупают то, что нужно в зоне действия СВО: теплые вещи, инструменты, спальные мешки, коврики и многое другое, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Так, когда началась специальная военная операция, жители улицы Хыял в Казани — а это десять домов — одними из первых в городе собрали средства, чтобы направить их на помощь военным. Всей улицей им удалось собрать 25 тысяч рублей.

Фото: кадр видео/ТНВ

Деньги от жителей республики поступают на специальный счет, который создал ДОСААФ Татарстана. Как отметил начальник отдела патриотического воспитания и спорта ДОСААФ региона Вадим Чиж, таких поступлений приходит много, люди откликаются.

Из Казани в зону действия СВО уже отправилось больше 20 тонн гуманитарного груза — помощь собрали предприятия и организации республики. Теперь закупается новая партия необходимого для военнослужащих.

C конца сентября российские регионы начали отчитываться о мерах поддержки мобилизованных на специальную военную операцию. Как поддерживают семьи мобилизованных россиян в разных регионах России, обсуждали в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

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Маргарита Головатенко