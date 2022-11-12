Татарстан и Тува обновили соглашение о сотрудничестве

Татарстан и Тува обновили соглашение о сотрудничестве — подписание соглашения между правительствами в экономической, культурной, социальной и иных сферах состоялось в Казанском Кремле, сообщается в субботу на официальном портале Тувы.



— У предприятий Татарстана есть большой интерес к наращиванию сотрудничества с таким регионом, как Республика Тыва, — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с руководителем Тувы Владиславом Ховалыгом.

Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества между регионами и шаги по увеличению взаимного товарооборота.

9 ноября Минниханов обсудил вопросы сотрудничества республики и турецкой «Джошкуноз» с руководителем группы компаний Ахметом Аджаем. Минниханов отметил, что Турция — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, и в ОЭЗ «Алабуга» осществляется значительное количество совместных проектов.

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Маргарита Головатенко