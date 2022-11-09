Президент Татарстана обсудил вопросы сотрудничества с руководством турецкой «Джошкуноз»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы сотрудничества республики и турецкой «Джошкуноз» с руководителем группы компаний Ахметом Аджаем, сообщает пресс-служба президента региона.



Минниханов отметил, что Турция — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, и в ОЭЗ «Алабуга» осществляется значительное количество совместных проектов. В 2014 году компания открыла здесь крупный завод по производству кузовных деталей автомобилей, а в мае 2018-го ООО «Джошкуноз Алабуга» в сотрудничестве с ОАО «ММК» запустило производство стальных заготовок для автомобильной промышленности.

Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества и перспективы новых совместных проектов.

Вчера президент Татарстана встретился в казанском Кремле с сопредседателем Попечительского совета Университета Ибн Хальдун, президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билялем Эрдоганом. В ходе встречи Минниханов отметил, что контакты на всех уровнях сегодня дают хороший импульс к развитию сотрудничества, направленного на укрепление двусторонних отношений между Россией и Турцией.

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Маргарита Головатенко