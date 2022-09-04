В Кремле рассказали, как будут принимать решение о поездке Владимира Путина на G20

Перед решением о формате участия президента России Владимира Путина в саммите G20 будут приниматься во внимание все факторы, в том числе касающиеся безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».



— Для того чтобы принять решение о формате нашего участия, притом что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе и фактор безопасности, конечно, — приводит его слова RT.

Фото: flickr.com

В апреле министр финансов председательствующей в текущем году в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати сообщила, что лидеров всех стран Группы двадцати (G20) пригласили на саммит объединения, в том числе и Владимира Путина.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко