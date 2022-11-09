ЛНР уже в ноябре начнет принимать законы на правах субъекта России

Фото: днронлайн.рф

Луганская Народная Республика (ЛНР) уже в ноябре будет принимать законы в рамках правовой базы и на правах нового субъекта России. Об этом сообщил спикер парламента, секретарь Луганского регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Мирошниченко.



— В ближайшее время, я думаю, уже в этом месяце, мы начнем принимать первые законы как субъект Российской Федерации, — отметил он.

Мирошниченко также подчеркнул, что парламент республики уже с 2017 года занимается разработкой законодательной базы ЛНР, ориентируясь на российскую. Спикер парламента считает, что интеграция пройдет быстрее, чем до 2026 года — такой срок отведен для этого федеральным конституционным законом.

Фото: duma.gov.ru

— Я думаю, что мы закончим раньше, потому что ранее мы уже готовились к тому, что когда вступим в Российскую Федерацию, то будем применять российские стандарты законодательства, — заключил Мирошниченко.

В октябре президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав государства. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Также глава государства подписал федеральные законы о ратификации договоров между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

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Илина Хакимова